Muğla\'da Yaşlılar İçin Yeni Bir Yaşam Evi Projesi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İZAN Otelcilik Turizm Ticaret ve İnşaat A.Ş. arasında imzalanan bağış protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı bireyler için güvenli ve sosyal yaşam alanları oluşturma hedefiyle projelendirdiği Hasan Özcan Yaşam Evi'nde çalışmalar sürüyor.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 375 metrekarelik parsel üzerine inşa edilen yapı, toplam 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. 50 oda ve 100 kişi kapasiteli olarak planlanan yaşam evi, bölgedeki önemli bir sosyal hizmet ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Makine Mühendisi Ali Göka yapıya ilişkin, "Yapı içerisinde yaşam alanları, resim atölyesi, konferans salonu, sağlık odaları ile endüstriyel mutfağı, çamaşır odası, merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, 1600 kilogram sedye asansörü, 400 kilovat jeneratörü, hemşire çağrı sistemi bulunuyor. Ayrıca su tasarrufu amacıyla peyzaj sulama sisteminde kullanılmak üzere 50 metreküp betonarme yağmursuyu toplama depomuz bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın yaşlılarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"Yaşlılarımız, bu kentin hafızası, geçmişi ve en kıymetli değerleridir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Yaşlılarımız, bu kentin hafızası, geçmişi ve en kıymetli değerleridir. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri olan Hasan Özcan Yaşam Evi, yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Hasan Özcan Yaşam Evi projemiz, içinde sevgi, saygı ve vefa duygusuyla örülmüş bir yaşam alanıdır. Bizler, geçmişimize sahip çıkmadan geleceği inşa edemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.