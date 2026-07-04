Muğla'da Yaz Yoğunluğu - Son Dakika
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Muğla'da Yaz Yoğunluğu

Muğla\'da Yaz Yoğunluğu
04.07.2026 14:46
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Muğla'nın sahilleri, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı.

Muğla'nın turistik ilçelerinde, sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

Sıcaktan bunalanlar başta İçmeler, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Marmaris

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olarak kaydedildiği Marmaris'te, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kızkumu plajlarında yoğunluk görüldü.

Yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşlenip denize girdi. Bazı tatilciler su parklarında vakit geçirirken bazıları da jet ski, jet car ve deniz paraşütü gibi su sporları aktivitelerine katıldı.

Fethiye

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında da hareketlilik yaşandı.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Kara yoluyla ulaşımı bulunmayan Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne teknelerle giden tatilciler ise burada denize girerek serinledi.

Bazı ziyaretçiler de vadinin üst kısmındaki kayalık alanda yoğunluk oluşturarak manzara fotoğrafı çekti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ölüdeniz, Marmaris, Fethiye, Turizm, Güncel, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

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