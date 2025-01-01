Muğla'da Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Muğla'da Yeni Yıl Coşkusu

Muğla'nın ilçelerinde konserler ve gösterimlerle yeni yıl kutlamaları yapıldı.

01.01.2025 00:46
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Muğla'nın turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla, konserler, ses ve ışık gösterileriyle "merhaba" dedi.

Meydanlarda toplanan binlerce kişi, 2025'i çeşitli etkinliklerle karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla Muğla ve turistik ilçelerinde, caddeler ışıklandırılarak çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Kent Meydanı'nda toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Marmaris

Marmaris Belediyesince "Marmaris'te yeni yıl panayırı" sloganıyla 20 Aralık'ta başlatılan yılbaşı şenliği, turistler ve vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Işıklandırılan ve süslenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan sahnede DJ Müfit Cessar ile Grup Rapsodi adlı müzik grubu sahne aldı.

Yeni yılın ilk dakikalarına Marmarisliler, yapay kar yağışı altında girdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, meydandaki vatandaşların yeni yılını kutladı.

Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalık yeni yıla saatler kala belediyenin düzenlediği konser ve müzik organizasyonuna katıldı.

Alanı dolduran binlerce kişi şarkıcı Emir Can İğrek'in söylediği şarkılara eşlik etti.

Kalabalık, yeni yıla geri sayım yaparak girdi. Havai fişek gösterilerinin de yer aldığı yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler yaşandı.

Fethiye

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Meydanda toplanan çok sayıda kişi fotoğraf çektirdi.

Geri sayımın ardından bazı kişiler ellerindeki dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.

Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı.

Polis ekipleri, meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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