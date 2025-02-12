Muğla'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 'Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı' düzenleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğini artırmayı hedefliyor. Başkan Ahmet Aras, tüm kentte eşitlik odaklı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

12.02.2025 15:48
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bugün "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya katılan Başkan Ahmet Aras, "Biz sadece kurum içerisinde bir eşitlik sağlamakla uğraşmıyoruz, tüm kentte buna uygun çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Eşitlik odaklı bir yerel yönetim anlayışını kalıcı ve sistematik hale getirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çeşitli sivil toplum örgütleri, akademisyenler, meslek odaları ve kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Çalıştay ile Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın daha kapsayıcı hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Çalıştaya Başkan Aras'ın yanı sıra Kadın Koalisyonu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediyeleri, Muğla Barosu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, şunları söyledi:

"Kadın Dostu Kentler Programı'na pilot bölge olarak seçildik"

"Cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında tesis edilmesi için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren bu alanda çalışmalarımızı yaparak hizmetlerimizin sayısını artırdık. 2025-2027 yıllarını kapsayacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı, Muğla'yı herkes için eşit, yaşanası bir kent haline getirmenin yol haritasını oluşturmayı amaçlamaktadır. Yerel Eşitlik Eylem Planı, Muğla'da toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevcut durumu anlamayı sağlayacak. Toplumsal cinsiyete ve çeşitliliğe dayalı verileri, bunların incelenmesini ve buna bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sorunların, ihtiyaçların, beklentilerin tespitini, bunların çözümüne, karşılanmasına yönelik hedeflerin geliştirilmesini, öncelikli alanların belirlenmesini sağlayacaktır. Konuk evimiz ve kadın politikalarında ortaya koyduğumuz somut çalışmalar sonucunda TBB ve BM iş birliğinde gerçekleştirilen ve AB tarafından fonlanan Kadın Dostu Kentler Programı'na pilot bölge olarak seçildik. Bu haberi sizlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir gurur ve onuru olarak paylaşıyorum."

Muğla'nın her alanında eşitlikçi bir anlayışla çalışacaklarını belirten Bşakan Aras ise şöyle konuştu:

"Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Muğla için çalışıyoruz"

"Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri eşit bir Muğla için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı da bu çalışmalardan biri. Kentin tüm politikalarında eşitliğin hakim olması gerektiğinin farkındayız. Biz sadece kurum içerisinde bir eşitlik sağlamakla uğraşmıyoruz, tüm kentte buna uygun çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yalnızca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'mız ile değil tüm dairelerimizle buna uygun çalışmalar planlıyoruz. Bütün yaptığımız işlere eşitlik çerçevesinden bakmak zorundayız. Yolu, parkı, ulaşımda projeler yaparken herkesi eşit olarak değerlendirip bu açıdan herkese uygun projeler yapmalıyız."

Çalıştay atölye çalışmaları, çözüm önerileri ve değerlendirme oturumu ile tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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