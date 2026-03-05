Muğla'da Yeşil Anahtar Programı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Yeşil Anahtar Programı Tanıtıldı

Muğla\'da Yeşil Anahtar Programı Tanıtıldı
05.03.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRÇEV, Muğla'da Yeşil Anahtar sertifikasının yaygınlaşması için tanıtım yaptı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen Uluslararası Yeşil Anahtar programının tanıtımı gerçekleştirildi.

Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği'nin toplantı salonunda sertifikanın işletmelerde yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen programda, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya ve Muğla Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan bilgilendirme yaptı.

Kaya, yaptığı açıklamada, Muğla genelinde 27 Yeşil Anahtar sertifikasına sahip işletme bulunduğunu, hedeflerinin çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm olduğunu söyledi.

Yeşil Anahtar programının TÜRÇEV'in yürüttüğü önemli programlardan biri olduğunu belirten Kaya, "Uluslararası en fazla tanınırlığı olan bir eko etiket. Çevreye duyarlı işletmeler tarafından uluslararası standartları taşıyan, uluslararası 150 kriteri taşıyan nitelikli işletmelere verilen uluslararası bir ödül. Dünyada 75 ülkeden fazla ülkede uygulanmakta ve 6000'in üzerinde ödüllü işletme bulunmakta. Türkiye'de de 2025 itibarıyla 167 işletmede Yeşil Anahtar programı uygulanmakta. Bunlardan 27 tanesi Muğla'da." diye konuştu.

Kaya, hedeflerinin Türkiye genelinde de Yeşil Anahtar sayısını arttırmak ve uluslararası düzeyde üst yerlere tırmanmak olduğunu vurguladı.

Uluslararası Yeşil Anahtar sertifikası, başta elektrik ve su tasarrufu olmak üzere çevre yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele konularını içeren başlıklarda oteller için 150, küçük konaklama tesisleri için 134, restoranlar için 129, kamp alanları ve tatil parkları için 146, konferans merkezleri için 135, turistik cazibe merkezleri için de 137 kriterde yeterli olan tesislere veriliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Türkiye, Ortaca, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yeşil Anahtar Programı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:34:52. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Yeşil Anahtar Programı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.