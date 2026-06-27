Muğla\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.