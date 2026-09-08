Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı

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Muğla'da ağustos ayında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 5 hassas terazi ele geçirilirken, 257 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla'da ağustos ayında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ağustos ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 257'si hakkında ise adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ağustos, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 48 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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