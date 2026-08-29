Muğla'daki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Muğla'daki Yangın Kontrol Altında

Muğla\'daki Yangın Kontrol Altında
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Seydikemer'de başlayan yangının enerjisi düşürülerek kontrol altına alındı, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelenin sürdüğü kaydedildi. Rüzgarın etkisini büyük ölçüde kaybettiği bölgede Palamut Mahallesi'ndeki yanan ev, ahır, sera ve bahçelerde yetkili kurumlar tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangında bazı evlerin içinde de zarar oluştuğu belirtildi.

'CANIMIZI KURTARDIK'

Bölgede çiftçilik yapan Abdullah Güzel, "Yangın bizim mahallemize öğle saatlerinde geldi. Canımızı kurtardık. Ahırımız, seralarımız, evlerimiz yandı. Canla başla çalıştık. Hayvanlarımızı kurtardık. Hala müdahale devam ediyor" diyerek yaşananları anlattı.

Mehmet ÇINAR-Tolga YILDIRIM-İrem BAŞTAŞ/ANTALYA

Kaynak: DHA

Seydikemer, Doğal Afet, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

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