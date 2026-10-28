Muğla Dalaman'da su baskınında mahsur kalan kişi ve 33 hayvan ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Dalaman'da su baskınında mahsur kalan kişi ve 33 hayvan ekiplerce kurtarıldı

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Muğla Dalaman\'da su baskınında mahsur kalan kişi ve 33 hayvan ekiplerce kurtarıldı
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Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Kargınkürü Mahallesi'nde kuvvetli yağışın yol açtığı su baskınında 1 kişi ile 33 büyük ve küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişi ve hayvanları kurtardı.

1 KİŞİ KURTARILDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su baskınının yaşandığı Kargınkürü Mahallesi'nde 1 kişi ile 33 büyük ve küçükbaş hayvanın mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda su baskını nedeniyle mahsur kalan kişi ile hayvanlar kurtarıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA
İtfaiyeDalamanGüncelMuğlaYaşamAFADSon Dakika

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