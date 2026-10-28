Muğla Dalaman'da taşan Tersakan Deresi ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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Muğla Dalaman'da taşan Tersakan Deresi ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı

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Muğla Dalaman\'da taşan Tersakan Deresi ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak sonrası Tersakan Deresi taştı; evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolu ulaşıma kapatıldı, zarar gören araçlar çekicilerle sanayi sitesine götürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.

Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Taşkının etkilediği alanlar Anadolu Ajansı (AA) ekibince dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

Köyceğiz- Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Dalaman'da taşan Tersakan Deresi ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
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