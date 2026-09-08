Muğla Datça'da kürek sörfünde sürüklenen 2 kişi Sahil Güvenlik'le kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü koyu açıklarında kürek sörfü yaparken sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kişileri botlarına alarak Gerence Koyu'nda güvenli şekilde karaya çıkardı.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kürek sörfü yapmak için denize açıldıktan sonra sürüklenip yardım talebinde bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Datça ilçesi Palamutbükü koyu mevkisi açıklarında bugün saat 08.30 sıralarında, kürek sörfü yapmak için denize açılan 2 kişinin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Başlatılan kurtarma çalışması sonucu 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak güvenli şekilde Gerence Koyu'nda karaya çıkartıldı.
Kaynak: DHA
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