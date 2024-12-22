Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Çarpan Helikopter Düştü

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MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpan helikopter, yandaki boş alana düştü.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en süt katına çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.