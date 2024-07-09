Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekibin tıbbi tahliyesini yaptığı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla Fethiye'de Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?