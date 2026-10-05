Muğla Fethiye'de kayıp kadının ölümü davasında savcı 10 sanığa ayrı ayrı ceza istedi - Son Dakika
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Muğla Fethiye'de kayıp kadının ölümü davasında savcı 10 sanığa ayrı ayrı ceza istedi

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Muğla Fethiye'de 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümü davasında savcı, 4'ü tutuklu 10 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunu sürdürüp duruşmayı erteledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her bir sanığın "tasarlayarak töre saikiyle kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan kadının eşi sanık M.D. öldürme kastı olmadığını, olayın anlık yaşandığını iddia etti.

Diğer sanık M.D. ise olaydan haberi olmadığını ve çifti barıştırmak üzere oraya gittiğini öne sürdü.

Olayı öğrenince sanık M.D'ye kızdığını ve teslim olması gerektiğini söylediğini ileri süren M.D, "M.D. de bana 'Teslim olmayacağım.' dedi. İhbar edeceğimi söyleyince de yanındaki silahı başıma dayayıp 'Karımı öldürdüm seni de öldürürüm.' dedi. T.D. araya girmese belki beni de öldürecekti. Olaydan sonra da onunla hiç görüşmedim." diye konuştu.

T.D. ile A.D. ise olayla ilgileri bulunmadığını belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 19 Temmuz 2025'te Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp kadın A.D.'nin eşi M.D. ile T.D, A.D, M.D. ve tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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