Muğla İtfaiyesi, Altı Ayda 2 Bin 241 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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Muğla İtfaiyesi, Altı Ayda 2 Bin 241 Olaya Müdahale Etti

08.07.2026 12:46  Güncelleme: 13:10
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında 2 bin 241 olaya müdahale etti. En fazla müdahale ot ve orman yangınlarına yapılırken, ekipler ortalama 7 dakika 30 saniyede olay yerine ulaştı. Ayrıca 17 binden fazla vatandaşa yangın eğitimi verildi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde 2 bin 241 olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2026 yılı ilk altı aylık faaliyet raporu, kentin yangın ve afetlerle mücadelesinde yoğun bir dönemin geride kaldığını ortaya koydu. İlk altı ayda 3 bin 487 ihbar alan ekipler, 2 bin 241 olaya müdahale ederken, olaylara ortalama 7 dakika 30 saniyede ulaştı.

EN FAZLA MÜDAHALE OT VE ORMAN YANGINLARINA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayda en fazla müdahale 691 ot, anız ve orman yangınına yapıldı. Bunun yanında 126 konut, 92 iş yeri ve 112 araç yangını da ekiplerin müdahale ettiği başlıca olaylar arasında yer aldı.

520 PERSONEL, 153 ARAÇLA 13 İLÇEDE GÖREV

Muğla genelinde hizmet veren itfaiye teşkilatı, 520 personel, 153 araç ve 40 itfaiye istasyonu ile 13 ilçede 7 gün 24 saat görev yaptı. Kent genelindeki bin 966 yangın hidrantı da olası yangınlara hızlı müdahalede önemli rol oynadı.

İlk altı aylık süreçte itfaiye ekiplerine toplam 3 bin 487 ihbar ulaştı. Yapılan değerlendirmelerde 2 bin 241 vakaya müdahale edilirken, ekiplerin olay yerine ulaşım süresi ortalama 7 dakika 30 saniye olarak kaydedildi.

409 HAYVAN KURTARMA OPERASYONU YAPILDI

İtfaiye ekipleri yalnızca yangınlarla değil, farklı acil durumlarla da mücadele etti. Faaliyet raporuna göre, ilk altı ayda 409 hayvan kurtarma, 358 sel ve su baskını, 292 trafik kazası kurtarma ve 145 farklı itfai olaya müdahale gerçekleştirildi. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artış gösteren ot ve orman yangınları, ekiplerin en yoğun çalışma alanı oldu.

17 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA YANGIN EĞİTİMİ

Büyükşehir Belediyesi, yangınlara müdahalenin yanı sıra önleyici çalışmalarını da sürdürdü. İlk altı ayda 179 kurumda eğitim düzenlenirken, 17 bin 197 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi. Ayrıca 2 bin 103 baca denetimi ile bin 337 yangın önlem denetimi gerçekleştirilerek olası risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

İtfaiye teşkilatının önemine değinen Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgenin afet riski yüksek bir bölge olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ AFETLERE HAZIRLIĞIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ"

"Geniş coğrafyası, orman varlığı ve özellikle yaz aylarında artan nüfusuyla afet risklerinin yüksek olduğu bir kentte yaşıyoruz. 2025 yılının ilk altı ayında 2 bin 168 olaya müdahale eden ekiplerimiz 2026 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 3,4 oranında artışla 2 bin 241 olaya müdahale edilmiştir. Bu nedenle itfaiye teşkilatımızı sadece yangınlara müdahale eden bir birim olarak değil, afetlere hazırlığın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Güçlü araç filomuz, deneyimli personelimiz ve modern ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız. Bir yandan müdahale kapasitemizi artırırken diğer yandan eğitim ve denetim çalışmalarımızla yangınların önlenmesine yönelik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

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