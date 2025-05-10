Muğla Kadın Okçuları Dünya 3'üncüsü ve Yeni Rekor Kırdı - Son Dakika
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Muğla Kadın Okçuları Dünya 3'üncüsü ve Yeni Rekor Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın milli takımı, Şanghay'da düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Kupası'nda dünya 3'üncüsü oldu. Hazal Burun, karışık takımda yeni dünya rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

10.05.2025 17:30  Güncelleme: 18:34
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularının yer aldığı kadın milli takımı, Çin'in Şanghay kentinde devam eden 2025 Dünya Okçuluk Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya 3'üncüsü oldu.

06-11 Mayıs günleri arasında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Kadın Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak dünya 3'üncüsü oldu. 11 Mayıs'ta sona erecek turnuvada ilk madalya, Hazal Burun'un da yer aldığı kadın takımından geldi. Takım, çeyrek finalde İngiltere'yi eleyerek dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Devam eden turnuvada Hazal Burun, karışık takımda ikinci, bireysel ve kadınlar kategorilerinde ise üçüncü oldu. Ayrıca Hazal Burun ve Batuhan Akçaoğlu'ndan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı 160 tam puan atarak yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.

Büyükşehir sporcusunun yer aldığı takımdan yeni dünya rekoru

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun ve milli takım oyuncusu Batuhan Akçaoğlu'nun yer aldığı milli takım, makaralı yay karışık takımlar kategorisinin olimpiyatlara dahil edilmesinin ardından dünya rekoruna imza attı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasında, "Makaralı Yay Karışık Milli Takımımız, daha önce 9X160 tam puanla Danimarka'ya ait rekoru, 10X160 tam puan atarak kırmıştır" denildi. Finale yükselen Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, altın madalya maçında Birleşik Krallık takımına 153-156 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun ayrıca bireysel maçlarda rakibi Tayvanlı I-Jou Huang'ı 146-146 beraberlik atışı sonrası yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

"Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çin'de elde edilen başarılarla ilgili açıklama yaparak, sporcuları ve antrenörleri kutladı. Aras, "Bayrağımızı Çin'de dalgalandıran, göğsümüzü kabartan bu başarı, sadece bir derece değil inanç, emek ve istikrarın sonucudur. Bu gençler, Cumhuriyet'in sporcu vizyonunu taşıyan, Atatürk'ün 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcu tanımına uyan bireylerdir. Sporcularımız Hazal Burun ve Emircan Haney başta olmak üzere, bu başarının mimarı olan tüm antrenörlerimize, özellikle de antrenörümüz Ejder Sözen'e teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, sporun birleştirici gücüne ve gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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