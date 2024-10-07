Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Doğa Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Muğla Kültür ve Sanat Şenliği\'nde Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 31'inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Değirmendere Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Programa yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve doğaseverler katıldı.

07.10.2024 13:45  Güncelleme: 14:17
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 31'inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Değirmendere Kanyonu'na doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarihi Saburhane Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe; Doğa Sporları ve Tenis Kulübü Derneği üyelerinin liderleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, meclis üyeleri, Bodrum'un yaşayan son süngercisi Aksona Mehmet, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doğaseverler katılım sağladı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada Muğla'nın bilinmeyen güzelliklerini görünür kılmak istediklerini belirterek, "Bu sene Büyükşehir Belediyemizin desteği ile 31'inci Muğla Kültür ve Sanat Şenliklerimizi gerçekleştirdik. Kültür ve sanatla dolu dolu iki gün geçirdik. Bugün şenliğimizin üçüncü günü. Muğla'mızın bilinmeyen yönlerini, kültür değerlerini, doğal güzelliklerini biraz daha görünür kılalım istedik. İçinden kanyon geçen bir şehrimiz var. Ama birçok kişi maalesef bu kanyonun farkında değil. O yüzden buraya bir yürüyüş düzenledik. Çok keyifli bir yürüyüş oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşti. Aramızda bebekler, çocuklar, büyüklerimiz var" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şenliğin çok keyifli geçtiğini belirterek, "Belediye olarak halkımızı spora yönlendirmek adına önemli çalışmalarımız olacak. Bunun için 'Yürü be Muğla' projesini hayata geçireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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