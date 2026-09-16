Muğla Marmaris'te FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş G.G. yakalandı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş G.G. yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü G.G. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'da hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza İlamat Bürosunca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komando Taburundaki görevinden ihraç edilen eski uzman çavuş G.G, Marmaris ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Marmaris'te FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş G.G. yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Marmaris'te FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş G.G. yakalandı - Son Dakika
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