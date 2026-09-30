Muğla Marmaris'te motosiklet ve çantadaki para hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı

Muğla Marmaris'te motosiklet ve çantadaki para hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Marmaris'te park halindeki motosiklet ile araçtaki çantada bulunan paranın çalınması üzerine başlatılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla kimlikleri belirlenen ve motosiklete zarar verdikleri tespit edilen zanlılar tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki motosikleti çalan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki motosiklet ile araçtaki çantada bulunan paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin motosikleti çalıştırarak uzaklaştığını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Motosiklete zarar verdikleri tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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