Muğla- 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ TAMAMLANDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir düzenlenen 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı, sualtı taarruz ve deniz hava harekatı faaliyetleri icra edildi.

Tatbikat kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla limandan ayrılan gemi, TCG Heybeliada tarafından TCG Salihreis'ten yapılan top atışıyla selamlandı. Tatbikatın 'Denizaltı ve sualtı taarruz harekatı' iş birliği bölümünde, dalmış durumdaki Muratreis denizaltısından ayrılan Sualtı Taarruz (SAT) Timi, denizaltının arka bölümünde bulunan kapsülden bot silahlarını alarak adaya yönelik taarruz gerçekleştirdi. TB3 İnsansız Hava Aracı'ndan sonobuoy atışı yapıldı. SH-70 helikopteriyle gerçekleştirilen sonar daldırma faaliyetiyle denizaltının yeri tespit edildi. Tespit edilen denizaltının su yüzeyine çıkmaya zorlanması amacıyla deniz karakol uçağından torpido atışı, TCG Köyceğiz karakol gemisinden ise denizaltı savunma harbi roketi atışı gerçekleştirildi. Denizaltı, emergency (acil) çıkış yaptıktan sonra denizaltıda yaralanan bir personel SH-70 helikopter ile sıhhi tahliye gerçekleştirilerek Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na sevk edildi. Seçkin Gözlemci Günü, tatbikata katılan hava ile deniz unsurlarının selamlama ve geçiş töreniyle son buldu.

'8 ÜLKEDEN 14 GÖZLEMCİ VE 10 ÜLKEDEN ATAŞELER TAKİP EDİYOR'

Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Öncelikle Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Tatbikata Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu, ABD ve Pakistan unsurları da iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında toplam 8 denizaltı, 20 su üstü unsuru, 10 hava unsuru ve yaklaşık 4 bin 500 personel görev alıyor. 8 ülkeden 14 gözlemci ve ayrıca 10 ülkeden yabancı ataşeler de tatbikatımızı takip ediyor" dedi.

'MURATREİS DENİZALTIMIZI HİZMETE ALIYORUZ'

Denizaltıların modern deniz harbindeki önemine değinen Oramiral Tatlıoğlu, "Denizaltıların sahip olduğu gizlilik, hareket serbestisi ve yüksek vuruş gücü, bu unsurları modern deniz harbinin en önemli kuvvet çarpanlarından biri haline getirmişti. Halen, ikisi eğitim denizaltısı olmak üzere, 14 denizaltı gemimiz var. Bu ay içinde Reis sınıfı Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli denizaltıların 3'üncüsü olan 'Muratreis' denizaltımızı da hizmete alıyoruz" diye konuştu.

Milli denizaltı projesi hakkında da konuşan Oramiral Tatlıoğlu, "İlk etapta 6 adet inşa edeceğimiz, dizaynı tamamen milli olan MİLDEN'lerin ilki olan milli denizaltımız Atılay'ın inşasına ise bu yıl 100'üncü yaşını gururla kutladığımız Gölcük Tersanesi'nde devam ediyoruz" dedi.

Denizaltıların milli silah sistemleriyle donatıldığını belirten Oramiral Tatlıoğlu, milli ağır torpido Akya, denizaltıdan atılan milli Atmaca güdümlü mermileri ve milli mayın Malaman'ın envantere alınmaya devam edildiğini söyledi.

'İHA VE DENİZALTI MÜŞTEREK HAREKATI İCRA EDİLDİ'

İnsansız sistemlerin denizaltı savunma harbindeki kullanımına da değinen Oramiral Tatlıoğlu, Bayraktar TB-3 ve Aksungur insansız hava araçlarından sonobuoy döşeme ve akustik sinyal işleme kabiliyetlerinin Mavi Balina Tatbikatı'nda denendiğini belirterek, İHA ve denizaltı müşterek harekatının da icra edildiğini anlattı.

Oramiral Tatlıoğlu, "Yakın dönemde Orka hafif torpidosunu, İDA'lardan kullandığımız gibi İHA'lardan da kullanmaya başlayarak, denizaltı savunma harbini değerli birliklerimizi denizaltıların tehdit sahasına sokmadan icra etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'HER TÜRLÜ DENİZ HAREKATINI YAPABİLECEK GÜÇ, YETENEK VE KARARLILIKTA'

Türkiye'nin güçlü ve caydırıcı bir deniz kuvvetlerine sahip olmak zorunda olduğunu vurgulayan Oramiral Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Mavi Vatan ve ötesinde her türlü deniz harekatını yapabilecek güçte, yetenekte ve kararlılıkta olduğunu ifade etti.