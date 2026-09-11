Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 15 yabancı kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 15 yabancı kadın kurtarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi; adreslerde çok sayıda telefon, döviz ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhşun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmaların ardından Fethiye ilçesi ile Aydın ve Antalya'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin ettikleri" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan 15 yabancı uyruklu kadın ise ekiplerce kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 87 bin 700 lira, 2 bin 50 dolar ve 50 avro, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cep Telefonu, Gözaltı, Antalya, Fethiye, Güncel, Döviz, Aydın, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 15 yabancı kadın kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 3 gol var
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 3 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 21:45:32. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 15 yabancı kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement