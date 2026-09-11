Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 15 yabancı kadın kurtarıldı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhşun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmaların ardından Fethiye ilçesi ile Aydın ve Antalya'da belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin ettikleri" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde bulunan 15 yabancı uyruklu kadın ise ekiplerce kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 87 bin 700 lira, 2 bin 50 dolar ve 50 avro, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.