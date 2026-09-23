Muğla Milas'ta yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı

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Muğla Milas\'ta yelkenli teknede 4\'ü çocuk 12 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı
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Muğla Milas açıklarında yelkenli teknede yurt dışına çıkmaya çalışan 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi; dikkat çekmemek için şık kıyafetler giydikleri görüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük ve şık kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, teknede yakalanan kaçak göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük yaşamda kullanılan şık kıyafetler giydiği görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta yelkenli teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen, 2 kaçakçı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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