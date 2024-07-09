Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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(ANKARA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 12.11'de, 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

AFAD; Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saat 12.11'de, 6.89 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 31.4 kilometre derinlikte ve 4.4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

"An itibari ile olumsuz bir durum yoktur"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.