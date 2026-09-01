Muğla\'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya\'yı öldürüp intihar etti

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Mehmet Akkaya (30) ile eski sevgilisi olduğu belirtilen Berfin Zelal Kaya'nın (28) evde cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede Akkaya'nın Kaya'yı öldürüp, intihar ettiği belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56'ncı Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Menteşe'de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.