Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp intihar etti

Muğla\'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya\'yı öldürüp intihar etti
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde lokanta işleten Berfin Zelal Kaya (28) ve eski sevgilisi olduğu belirtilen Mehmet Akkaya (30), evde başlarından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Yapılan incelemede Akkaya'nın yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı Kaya'yı öldürüp aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedenler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Mehmet Akkaya (30) ile eski sevgilisi olduğu belirtilen Berfin Zelal Kaya'nın (28) evde cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede Akkaya'nın Kaya'yı öldürüp, intihar ettiği belirtildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kötekli Mahallesi 56'ncı Cadde'deki apartmanda meydana geldi. Menteşe'de lokanta işleten Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mehmet Akkaya, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski sevgili dehşeti: 30 yaşındaki Mehmet Akkaya, 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp intihar etti - Son Dakika
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