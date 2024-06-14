Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınına müdahale devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinin Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları yangın bölgesine sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kısırlar Mahallesi'nde 14 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.

14.06.2024 15:27
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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