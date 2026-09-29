Muğla Ortaca\'daki İztuzu\'nda 495 yuvadan yaklaşık 30 bin caretta yavrusu denize ulaştı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde kuluçka süresini tamamlayan yaklaşık 30 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor.

DEKAMER Arazi Koordinatörü Bumin Kağan Arslan, AA muhabirine, yuvalama sezonunun nisan ayında başladığını, ilk yuvayı 1 Mayıs'ta tespit ettiklerini söyledi.

Yuvalama döneminin ağustosun ilk haftasına kadar sürdüğünü vurgulayan Arslan, bu yıl ise son yuvanın 16 Ağustos'ta oluştuğunu ifade etti.

Bir caretta caretta sezonda 4-5 yuva yapabiliyor

Arslan, "İztuzu Sahili'nde 495 yuvadan yaklaşık 30 bin yavruyu mavi sularla buluşturduk." dedi.

Bir caretta carettanın sezonda 4-5 yuva yapabildiğini belirten Arslan, yuvaların kuluçka süresinin 45-60 gün arasında değiştiğini kaydetti.

Kuluçka süresinin ardından yuvaları kontrol ettiklerini anlatan Arslan, içeride sıkışan yavruları kurtardıklarını, daha sonra sayım yaparak yuvaları kapattıklarını aktardı.

Arslan, arazi çalışmalarının yaz sezonunda yoğunlaştığını, merkezde ise yıl boyunca yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonunun sürdüğünü belirtti.

İhbarlar üzerine yaralı kaplumbağaların tedavi edilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Arslan, gönüllüler ve personelin yıl boyunca bu faaliyetlere destek verdiğini vurguladı.