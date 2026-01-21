Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogarlarda 2 Bin 520 Kesici Alet Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogarlarda 2 Bin 520 Kesici Alet Ele Geçirdi

21.01.2026 15:03  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, otogarlardaki güvenliği artırmak amacıyla 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ruhsuz silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim etti. Zabıta ve özel güvenlik ekipleri, yolcu ve valizlerde X-ray cihazlarıyla arama yaparak huzur ve güvenliği sağlamaya devam ediyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki otogarlarda 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ateşli silaha el koyarak, emniyet birimlerine teslim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, vatandaşların farklı il ve ilçelere gitmek için kullandığı şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray cihazları ve benzeri araçlarla arama yapan Büyükşehir ekipleri kesici, delici ve ruhsatsız ateşli silahlara el koyarak emniyet birimlerine teslim ediyor. Büyükşehir Zabıtası ve Özel Güvenlik hizmetleri 2025 yılından bu yana 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ruhsatsız silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Şan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde faaliyet gösteren terminallerimizde, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız. Terminallerimizde bulunan X-ray cihazlarından geçen yolcuların üzerlerinde ve çantalarında yapılan kontrollerde, 2025 yılından bu yana toplam 2 bin 520 adet kesici alet ve 30'un üzerinde silah tespit edilmiştir. Tespit edilen silahlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KAAN uygulaması üzerinden emniyet birimlerimize bildirilerek teslim edilmekte; kesici aletler ise emniyet birimlerimizle koordineli şekilde imha edilmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın önderliğinde, terminallerimizde zabıta ve güvenlik personeli olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Otogarlarımız, her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı, kentimizin en önemli kamusal alanlarından biri. Bizim önceliğimiz, Muğla'da yaşayan ve kentimizi ziyaret eden herkesin kendini güvende hissetmesi. Bu anlayışla zabıta ve özel güvenlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Yapılan denetimler sadece bir kontrol değil, aynı zamanda toplumsal huzuru ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluktur. Vatandaşlarımızın güvenliği için emniyet birimlerimizle tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güvenlik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogarlarda 2 Bin 520 Kesici Alet Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamadı Dere siyah akmaya başladı Görenler inanamadı! Dere siyah akmaya başladı
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton’dan anlamlı hareket Gazze halkını destekleyen Lewis Hamilton'dan anlamlı hareket
4.5 yıllık imza atıldı Mathias Lovik Trabzonspor’da 4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var "Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert tepki: Akıl fukara olunca... Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e sert tepki: Akıl fukara olunca...

16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 16:58:19. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Otogarlarda 2 Bin 520 Kesici Alet Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.