Muğla Planlama Ajansı, "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" Raporunu Yayımladı - Son Dakika
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Muğla Planlama Ajansı, "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" Raporunu Yayımladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı (MUPA), "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ajansın ortak akıl ve bilimsel veriler ile şehrin geleceğini planlamak için kurulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu rapor, bir saha çalışmasının ötesinde gençlerimizin hayata dair beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını anlamaya dönük samimi bir çabanın ürünüdür. Onların sesine kulak vermeden, bu şehri de bu ülkeyi de sağlıklı bir geleceğe taşıyamayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

14.05.2025 16:07  Güncelleme: 16:50
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı (MUPA), "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Ajansın ortak akıl ve bilimsel veriler ile şehrin geleceğini planlamak için kurulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu rapor, bir saha çalışmasının ötesinde gençlerimizin hayata dair beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını anlamaya dönük samimi bir çabanın ürünüdür. Onların sesine kulak vermeden, bu şehri de bu ülkeyi de sağlıklı bir geleceğe taşıyamayacağımızı çok iyi biliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın "Dünya Kenti Muğla""vizyonu doğrultusunda kurulan MUPA, "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor gençlerin kentle ilgili beklentilerini ortaya koydu. Raporun kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Gökçe, STK'ler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda "Yeni Dünya Becerileri" başlıklı söyleşi gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Canan, veri üzerine anlam kazandırıp yorum yapmanın çok değerli olduğunu dile getirdi.

"Gençler mutluluk bakımından ciddi bir kırılma içinde"

MUPA Başkanı Tansu Özcan, "Üniversitemizle birlikte ilk günden itibaren iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan 'Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek' raporunda sunduğumuz veriler, sadece birer rakam değil, sizin hikayeniz, bizim hikayemiz. Araştırmamız 18-29 yaşında bin 537 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcılarımızın yüzde 50'si erkek yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Gençler mutluluk bakımından ciddi bir kırılma içinde. Muğla Büyükşehir Belediyesi gençlerin umudu yitirme eğiliminde olduğunu görüyor, bunun için uzun vadeli planlara yatırım yapıyor. MUPA olarak planlamada iki ödevimiz olduğu bir gerçek. Muğla'da gençlerin refahını artıracak ekonomi politikalarının tasarımını yapacak, gençlerin kendilerini daha çok ifade edeceği alanların büyütülmesi için çaba harcayacağız" dedi.

"Bilimsel veriler Muğla'yı yaşanabilir kent haline getirecek"

Doç. Dr. Çağlar Özbek ise 'Dünyada ve Türkiye'de Gençlik: Sorunlar ve Beklentiler' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Özbek, "Gençlik sadece belirli bir yaş aralığına ait bir tanım değildir. Gençliği anlamak toplumun nereye evrildiğini anlamak anlamına geliyor. Gençliğin sadece sorunlarla tanımlanamayacağını biliyoruz. Onların bugünün aktif öznesi haline gelmesini diliyorum. Gençliğin karar alma mekanizmalarında güçlenmeleri gerekiyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilimsel veriler Muğla'yı yaşanabilir kent haline getirecek" diye konuştu.

"Kentler sadece yollardan ibaret değildir"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da "Gençlikle buluşma özlediğimiz bir tablo. Kentler sadece yollardan ibaret değildir. Kentlerin altından akan bir kültürümüz var. Kent sakinlerinin, yönetime katılımı bu noktada çok önemlidir. Hep birlikte Menteşe'nin yarınını düşünüyoruz. İşbirliğine her zaman açığız" ifadelerini kullandı.

"Kentin sunduğu imkanlar gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor"

MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Gökçe, "Gençlerimizin kent yönetimine katılımı çok önemli. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kentin sunduğu imkanlar gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor. Gençlerin kentin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamak çok kıymetli" dedi.

"Gençlerimizin büyük bir bölümü umutsuzluk duygusuna daha yakın"

Muğla Planlama Ajansı'nın ortak akıl ve bilimsel veriler ile şehrin geleceğini planlamak için kurulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" raporunun Muğla için önemli veriler sunduğunu söyledi. Başkan Aras, "Bu rapor, bir saha çalışmasının ötesinde gençlerimizin hayata dair beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını anlamaya dönük samimi bir çabanın ürünüdür. Onların sesine kulak vermeden, bu şehri de bu ülkeyi de sağlıklı bir geleceğe taşıyamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Araştırmamız bize çok çarpıcı veriler sundu. MUPA'nın yürüttüğü saha çalışmasına göre, gençlerimizin bir bölümü 'çok mutlu ve çok umutlu' hissediyor. Ne yazık ki gençlerimizin büyük bir bölümü de mutsuzluk ve umutsuzluk duygusuna daha yakın. Kuşkusuz gençlerimizde bu olumsuz duygu durumlarını yaratan ülkemizin genel atmosferidir" diye konuştu.

"Bu ülkeye dair büyük bir düş gücü var"

Gençlerin dönüşüm arzusu ve büyük bir düş gücü olduğunu söyleyen Aras, "Tüm karamsar tabloya rağmen, MUPA'nın gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir bölüm vardı. Gençlere 'Muğla'yı sen yönetseydin neyi değiştirirdin?' diye sorduk. Verdikleri yanıtlar doğrudan umut dolu cümleler değildi ancak bu cevapların satır aralarında güçlü bir değişim arzusu, sorgulayan bir bilinç ve çözüm üretme isteği vardı. Gençler bugün kendini umutsuz hissedebilir ama içlerinde dizginlenemez bir dönüşüm arzusu ve bu ülkeye dair büyük bir düş gücü var" ifadelerini kullandı.

"Politikamızı toplumsal gerçekliğe göre şekillendiriyoruz"

Yerel yönetim olarak politikalarını, bilimsel verilere, somut ihtiyaçlara ve toplumsal gerçekliğe göre şekillendirdiklerini kaydeden Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimiz yaşadığı kentten çok şey bekliyor. Ancak gençlerimizin içinde bulunduğu duygu durumu maalesef hiç iç açıcı değil. Bu noktada kentimizin tüm paydaşlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Gençlerimize istihdam alanları, sosyal bir yaşam, kişisel gelişim imkanları gibi pek çok olanak sağlamak zorundayız. Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel ve kamu ayrımı yapmadan, gençlerimizin geleceği için hep birlikte çalışmalıyız. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen Muğla Planlama Ajansı'na teşekkür ediyorum. MUPA sayesinde gençlerin sesine yalnızca kulak vermiyor, veriye dayalı olarak ölçüyor ve anlıyoruz. Biz de yerel yönetim olarak politikalarımızı bilimsel verilere, somut ihtiyaçlara ve toplumsal gerçekliğe göre şekillendiriyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Planlama Ajansı, 'Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek' Raporunu Yayımladı - Son Dakika

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