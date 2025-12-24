Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları, İzmir'den 4 Gümüş Madalya ile Döndü - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları, İzmir'den 4 Gümüş Madalya ile Döndü

24.12.2025 15:00  Güncelleme: 16:10
Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, İzmir'de düzenlenen Hemsball Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4 gümüş madalya kazanarak şehri gururlandırdı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, İzmir'de düzenlenen Hemsball Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4 gümüş madalya kazandı.

19-21 Aralık günleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Hemsball Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 9 ilden 30 kulüp ve 120 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan takım ve bireysel oyunlarda 4 gümüş madalya kazandı.

Büyükşehir turnuvaya 9 sporcu ile katıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda, İdil Güldürüm ve Zülal Baykal 'Küçük Kızlar Takımı' ile Türkiye ikinciliği; Zeynep Cesur, Ceylin Sude Kocasarı 'Yıldız Kızlar Takımı' ile Türkiye ikinciliği; Barlas Özen, Mete Bozkurt, Kuzey Burungöz ile 'Yıldız Erkekler Takımı' ile Türkiye ikinciliği; Barlas Özen ile 'Yıldız Erkekler Bireysel' kategorisinde Türkiye ikinciliği kazandı.

"Sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporun tüm branşlarında başarılı olmak için spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi ve Muğla'ya büyük bir gurur yaşatan Büyükşehir Hemsball sporcularını kutladı. Aras, "Uluslararası ve ulusal turnuvalarda ülkemizi, Muğlamızı başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Spor, bireyin hayatının düzenli, planlı olmasında ve sağlığında çok önemli bir etken. Büyükşehir Belediyesi olarak spor kulübümüzle her branşta başarılı sporcular yetişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Okçuluktan atletizme, satrançtan taekwondoya her platformda Büyükşehir sporcuları mücadele etmeye, elde ettikleri başarılarla Türk Milli takımına seçilerek ay yıldızlı formamızı terletmeye devam edecek. Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Muğlamızı gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.