Muğla Ula'da bağımlılık ve çocuk koruma toplantısı Kaymakam Ekinci başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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Muğla Ula'da bağımlılık ve çocuk koruma toplantısı Kaymakam Ekinci başkanlığında yapıldı

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Muğla'nın Ula ilçesinde bağımlılıkla mücadele ve çocuk koruma toplantısı Kaymakam Murat Ekinci başkanlığında yapıldı. Toplantıda kurumlar arası işbirliği ile koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve önümüzdeki dönem çalışmaları değerlendirildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ula Kaymakamı Murat Ekinci başkanlığında düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ile Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında kurumlar arası işbirliğinin önemi değerlendirildi.

Toplantılarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve çocukların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı.

İlgili kurumların görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin incelendiği oturumlarda, önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile kurumlar arasındaki eş güdümün geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Ula'da bağımlılık ve çocuk koruma toplantısı Kaymakam Ekinci başkanlığında yapıldı - Son Dakika
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