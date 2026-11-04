Muğla Ula'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor - Son Dakika
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Muğla Ula'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor

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Muğla Ula\'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastası için arama sürüyor
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Muğla Ula'da 2 Kasım'da kaybolan 87 yaşındaki Alzheimer hastasının yolda yürüdüğü anlar bir villanın güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD, itfaiye ve jandarmanın Akyaka Kadın azmağı çevresinde sürdürdüğü aramada hastaya dair iz bulunamadı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter'i (87) arama çalışmaları sürüyor. Yeter'in yolda yürürken son görüntüsünün bir villanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor. Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Yeter'e dair bir iz bulunamadı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeSağlıkGüncelAkyakaMuğlaAFADUlaSon Dakika

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