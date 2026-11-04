Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası Kemal Yeter Akyaka ormanında ölü bulundu

Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası Kemal Yeter Akyaka ormanında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Ula'da Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekiplerinin Akyaka'daki ormanda yürüttüğü çalışmada ölü bulundu. Yeter'in vücudunda yara ve darp izi olmadığı, kesin ölüm nedeninin Muğla Adli Tıp'ta yapılacak otopsiyle belirleneceği bildirildi.
ÖLÜ BULUNDU
Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekipleri tarafından Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Yeter'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapılacağı bildirildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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