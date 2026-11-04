Muğla Ula'da kayıp Alzheimer hastası Kemal Yeter Akyaka ormanında ölü bulundu

ÖLÜ BULUNDU

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Kemal Yeter, arama-kurtarma ekipleri tarafından Akyaka'daki ormanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Yeter'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapılacağı bildirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,