Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te Mahalle Ziyaretleri Yaptı ve Arkeolojik Kazı Alanlarını İnceledi

Güncel

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı, arkeolojik kazı alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile birlikte Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Başkanlığında, Sualtı Arkeoloji Enstitüsü INA'dan Dr. Orkan Köyağasıoğlu'nun bilimsel danışmanlığında devam eden Serçe Limanı Akreolojik Sualtı Çalışmaları gemisi Virazon II'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Phoenix Arkeolojik Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Akbıyık, arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları hakkında Dr. Asil Yaman'dan brifing aldı.

Akbıyık ve Kaya daha sonra Taşlıca, Bayır ve Osmaniye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.

Akbıyık, Osmaniye Mahallesi'ndeki Marmaris Bal Evi'ni ziyaret ederek Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bal ve arıcılık çalışmalarını inceledi.

Vali Akbıyık, Bozburun Yarımadası'ndaki mahallelere ek su sağlayacak 52 bin metrelik içme suyu projesinde incelemelerde bulunarak proje sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.