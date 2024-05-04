Muğla Valisi, MS hastası genç için yol düzenledi - Son Dakika
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Muğla Valisi, MS hastası genç için yol düzenledi

Muğla Valisi, MS hastası genç için yol düzenledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 7 çocuk sahibi Fatma ve Salih Zeki Arslan çiftinin ikinci çocukları olan MS hastası Oktay Arslan'ın yaşamını kolaylaştırmak için yol düzenlemesi yaptırdı. Arslan, akülü tekerlekli sandalyesiyle yaşamını sürdürüyordu ve market ihtiyaçlarını karşılamak, dışarı çıkabilmek için yardım talep etmişti. Vali Akbıyık'ın talimatıyla yaklaşık 500 metrelik yol parke taşıyla kaplandı ve Arslan'ın köy merkezine ulaşımı kolaylaştırıldı. Arslan, yapılan düzenlemeler sayesinde daha rahat hareket edebildiğini ve daha önce gidemediği yerlere gidebildiğini belirtti. Ailesi de yapılan yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

04.05.2024 11:21
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 7 çocuk sahibi Fatma ve Salih Zeki Arslan çiftinin ikinci çocukları 8 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastası Oktay Arslan'ın yol hayalini gerçekleştirdi.

Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 35 yaşındaki Arslan, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yürüme güçlüğü çekmeye başlayınca akülü tekerlekli sandalyeyle yaşamını devam ettirmeye başladı.

Bir yıldır yürüme zorluğu çeken Arslan, üç ay önce yaşlı anne ve babasının market ihtiyaçlarını görebilmek, yaşadığı kısıtlı alandan çıkıp dolaşabilmek için CİMER aracılığıyla Muğla Valisi Akbıyık'a ulaştı.

Vali Akbıyık'ın talimatıyla, Oktay Arslan'ın köy merkezine gidip gelebileceği yaklaşık 500 metrelik yol düzenlenerek parke taşıyla kaplandı.

Oktay Arslan, yaptığı açıklamada, 8 yıldır MS hastası olduğunu, altı ayda bir tedavisine devam ettiğini söyledi.

Yolun yapılmasına çok sevindiğini ifade eden Arslan, "Yaşlı anne ve babamın market ihtiyacını görmek için bunu istedim. Şu an ekmek alıp geliyorum. Yolumuz yapılınca kendim daha rahat geziyorum. Abimin yanına gidiyorum, halamı çok seviyordum ancak rahmetli olmuştu oraya gidememiştim. Komşulara gezmeye gidiyorum. Daha önceden gidemediğim yerlere şimdi rahat rahat gidebiliyorum. Bana bu imkanı sağlayan Muğla Valimiz İdris Akbıyık'a ve Ankara'dan Ahmet Barbaros'a çok çok teşekkür ederim." dedi.

Baba Salih Zeki Arslan da, yolun el birliği ile yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Oğlumun böyle gezmesine vesile oldular. Yol sayesinde arabasıyla komşularımıza, abilerine gidiyor. Oğlum kadar annesi de çok sevindi. Onun böyle evde durmasına çok üzülüyordu. Sağlığında bütün ihtiyaçlarımızı o karşılardı. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın ellerinden, gözlerinden öperiz. Bize bir şefkat gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun."

Kaynak: AA

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