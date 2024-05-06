Muğla Valisi: Muğla'nın güvenliği ve huzuru önemli - Son Dakika
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Muğla Valisi: Muğla'nın güvenliği ve huzuru önemli

Muğla Valisi: Muğla\'nın güvenliği ve huzuru önemli

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın turizm potansiyeli ve milyonlarca turisti ağırlaması nedeniyle güvenlik ve huzurunun önemli olduğunu belirtti. Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Başaşçı ise kentte yapılan operasyonlar sonucunda 4 çete çökertildiğini ve 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, 2 ayda 638 zehir taciri, 22 terörist ve 2 bin 139 düzensiz göçmen yakalandı.

06.05.2024 13:34
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla'nın her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve turizm potansiyeli ile öne çıkan bir il olduğunu belirterek, bu nedenle kentin güvenliği ve huzurunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen " Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru" bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kent yaşayanları ile turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kentin her noktasında etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla polis, jandarma, sahil güvenlik birimleriyle yakın bir iş birliği ve koordinasyon halinde olduklarını belirten Akbıyık,"Muğla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ve turizm potansiyeli ile öne çıkan bir il. Bu nedenle, ilimizin güvenliği ve huzuru bizim için son derece önemli. Bu yıl kente gelen turist sayısının geçen yıl ki 3,5 milyonu aşmasını bekliyoruz." dedi.

-Muğla'da 2 ayda 4 çete çökertildi"

Vali Akbıyık'ın konuşmasının ardından sunum yapan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Başaşçı ise kentin huzur ve güvenliği için her alanda operasyon düzenlendiğini söyledi.

Bu kapsamda 4 organize suç örgütünün çökertilerek 52 kişinin gözaltına alındığını vurgulayan Başaşçı, şüphelilerden 15'inin tutuklandığını 18'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

İl genelinde zehir tacirlerine yönelik 2 ayda 638 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Başaşçı, operasyonlarda 712 kişinin gözaltına alındığını, 53 kişinin tutuklandığını ve 18 kişinin serbest bırakıldığını dile getirdi.

Terörle mücadele kapsamında da 22 operasyon düzenleyerek 22 şüpheliyi yakaladıklarını söyleyen Başaşçı, Muğla'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda olayların yüzde 87,8'inin aydınlatıldığını, hırsızlık olaylarının il genelinde yüzde 13 azaldığını aktardı.

Başaşçı, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 440 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

"Muğla'da 2 bin 139 düzensiz göçmen yakalandı"

Muğla'da 2 ayda yasadışı göç ve organizatörlere yönelik 281 operasyon düzenlendiğini belirten Başaşçı, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda 124 organizatör yakalandı ve bunlardan 65'i tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara da el konuldu. Aynı dönemde 2 bin 139 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı."

Toplantıda ayrıca, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen Mobil Göç Noktası çalışmaları kapsamında ise 2 ayda 1626 kişinin sorgulandığı, 1603'ünün yasal kalışlarının olduğu belirlendiği ve 23 kişiye sınır dışı işlemleri yapıldığı açıklandı.

Kaynak: AA

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