Vali Akbıyık'tan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Vali Akbıyık'tan Basın Bayramı Mesajı

24.07.2026 12:58
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Açıklamasında, basının, halkın doğru haber alma hakkının en güçlü teminatı olduğunu ifade eden Akbıyık, toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlayan gazetecilerin gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Gazeteciliğin kamu vicdanına ışık tutan, hakikatin izini süren ve ortak değerlerin yaşatılmasına hizmet eden saygın bir meslek olduğuna dikkati çeken Akbıyık, meslek etiği ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda görev yapan basın mensuplarının toplumdaki güven ortamının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Muğla'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerinin kentin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin tanıtımında önemli rol üstlendiğini belirten Akbıyık, gazetecilerin vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Özellikle orman yangınları ve afet dönemlerinde basın mensuplarının doğru bilgilendirme yaparak kamuoyunun sağlıklı şekilde bilgilendirilmesine katkı sağladığını vurgulayan Akbıyık, Muğla basınına teşekkür etti.

Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mesleğini milli ve manevi değerlerimize bağlılık, ahlak ve objektiflik çerçevesinde büyük bir fedakarlıkla icra eden tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden basın şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, meslek etiği ve kamu yararı doğrultusunda görev yapan tüm basın mensuplarımıza sağlık, huzur ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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