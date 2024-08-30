Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenleri düzenlendi

Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de gerçekleştirilen törenlerde anıta çelenk sunuldu, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakamlar ve belediye başkanları tebrikleri kabul etti.

30.08.2024 12:47
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Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan anıta çelenk sundu.

Törenin ardından Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

-Bodrum

30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıya Bodrum Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Bilal Demirelli yaptı.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı vekili Sezgin Kılıccı, Baro Temsilcisi Onursal Özbek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit makamında tebrikleri kabul etti.

-Fethiye

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Emre Ahmet İnal çelenk sundu.

Törenin ardından Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Marmaris, Fethiye, Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla ve ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenleri düzenlendi - Son Dakika

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