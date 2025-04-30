Muğla ve Leshan Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Muğla ve Leshan Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Leshan kenti ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol, iki şehir arasında turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında iş birliği yapılmasını hedefliyor.

30.04.2025 14:38
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çin'in Leshan kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol kapsamında iki kent arasında özellikle turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında iş birlikleri kurulması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve kenti dünya kentleriyle buluşturmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir iş birliği protokolünü hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie arasında imzalanan protokol, iki şehir arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

İmzalanan protokol zaptı kapsamında Leshan ve Muğla'nın turizm sektöründe ortak projeler geliştirmesi, karşılıklı turist akışının artırılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması planlanıyor.

Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie, Muğla'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmasının uzun yıllar sürmesini temenni etti. Guo Jie, "Bugün burada imzaladığımız kardeş şehir protokolünün, sadece resmi bir belge olmanın ötesine geçerek iki şehir arasında kalıcı ve güçlü bağlar kurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Leshan ve Muğla, sahip oldukları tarihsel ve kültürel zenginliklerle birbirine çok şey katacak potansiyele sahip. Sayın Ahmet Aras'a ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Törende konuşan Başkan Aras, imzalanan iyi niyet mektubunun iki şehir arasındaki güçlü dostluğun ilk adımı olduğunu söyleyerek, "Çin heyetimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Şimdi iki şehir arasında iyi niyet mektubu imzaladık. Bu mektup, her iki belediye meclisinden geçerek iki kenti resmi olarak kardeş yapacak. Bu birliktelik, sadece sembolik değil, somut iş birliklerine dönüşecek. Muğla'mız Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla'yı tanıtmak, uluslararası ilişkiler geliştirmek ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin heyeti, Fethiye'deki Babadağ, Letoon Antik Kenti ve Xanthos gibi Muğla'nın önemli tarihi ve doğal alanlarını ziyaret edecek. Büyükşehir Belediyesi heyeti de yakın zamanda Leshan kentini ziyaret etmeyi planlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla ve Leshan Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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