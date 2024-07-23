Muhalefet Milletvekilleri Hayvanları Koruma Kanunu Görüşmelerini Protesto Etti

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Görüşmelerin 12. saatine girilirken muhalefet milletvekilleri, uzun süren komisyon çalışması sebebiyle Komisyon Başkanı Kirişci'ye çalışmaların ne zaman sona ereceğini sordu ve görüşmeleri devam eden 7. maddenin oylanmasının ardından komisyonun ertelenmesini talep etti. Vekiller, sıra kapaklarına vurarak "Yasayı çek" sloganlarıyla komisyonu protesto etti.

Başkan Kirişci, muhalefetin erteleme talebine; "'Yorulmayacağız, biz sonuna kadar çalışacağız' diyen siz değil miydiniz? Kusura bakmayın" cevabını verdi ve komisyona 10 dakika ara verdi.