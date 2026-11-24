(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekilleri, garanti ödemelerini, Osmangazi Köprüsü'ndeki zamları, Gebze'deki Arslan Apartmanı faciasını, Tuğberk İmamoğlu gemisindeki arama kurtarma çalışmalarını ve HGS'deki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bütçesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık yüzde 20 üzerinde olduğunu dile getirdi. KGM'nin 2027 yılı bütçesinin 514,7 milyar lira olduğunu aktaran Özlale, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesine yakın bir Karayolları Genel Müdürlüğü bütçeniz var. Bu bütçenin çok önemli bir kısmı sermaye gideri ve sermaye transferine gidiyor" dedi.

Özlale, şöyle konuştu:

"Biz burada bütçede bu sermaye gideri ve sermaye transferi hakkında detaylı bir bilgiye sahip olamıyoruz. Şimdi bunun detaylarına geleceğim. Karayolları bütçesinin beşte biri şirketlere gidiyor. 2025'te KGM'den işletmelere yapılan transfer tam 85 milyar lira. 2027 garanti ve katkı ödemeleri 136 milyar lira. 2024-2028 tahmini garanti tutarı 832 milyar. Büyük bir bakanlığın bütçesi kadar biz garantiye para veriyoruz. O yüzden de bütün bu verdiğimiz bu işte garantili yolların bize olan maliyetini, devletimize olan maliyetini sormak zorundayız. Karayolları Genel Müdürlüğünün kendi yollarından topladığı ücret geçen sene 23,6 milyarmış.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden işletmelere yapılan transferin büyük kısmı yap-işlet-devret, tam 85 milyar. Yani 2,7 katı. Ya burada sizce bir yanlışlık yok mudur? Osmangazi Köprüsü hepimizin kullandığı çünkü alternatifinin oldukça uzun sürdüğü bir yol. 2025'te 795 lira, otomobil tek yön. 1 Ocak 2026'da 995 lira. Yüzde 25 artmış. Ondan sonra Sayın Bakanım, 1 Temmuz 2026'da bir ara zam yapılıyor ve şu anda 1.170 lira. Bir yılda toplam yüzde 47 zam yapılıyor. Enflasyonun yüzde 30 olduğu yerde. Eğer derseniz ki dolar bazında maliyetler arttı ya da dolar bazında işletmek, bu dönemde dolarda da bir artış yok, dolar sabit. Yani enflasyonun yüzde 30 olduğu yerde Osmangazi'den biz neden bir sene içerisinde ara zamla beraber yüzde 47 zamlı geçiyoruz?"

YENİ PARTİLİ ÇİLER'DEN BAKAN URALOĞLU'NA: YA İHMALİ ORTAYA ÇIKARIN YA DA O KOLTUĞU BIRAKIN

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, 29 Ekim 2025'te Gebze'de çöken Arslan Apartmanı'nda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Metro inşaatının olduğu alanda 7 katlı bir bina çöktü. Daha olay çok yeniyken siz, 'Olayın metroyla alakası yok' diye açıklama yaptınız. Siz, '30 günde soruşturmayı tamamlarız' dediniz. Aradan 13 ay geçti. Yani 1 yıldan fazla zaman oldu. 3 tane bilirkişi raporu hazırlandı. Hepsi birbirinden farklı. Facianın üzerinden bir hafta geçmeden, hiçbir veriye dayanmadan siz kimleri yönlendirmek için bu açıklamaları yaptınız? Sayın Bakanım, 1 yıldan fazla zaman geçti. Bu olayla alakalı ne yaptınız? Sizin göreviniz, 'Kusurumuz yok' diyerek sorumluluktan sıyrılmak ya da felaket yaşandıktan sonra ihale açmak değil, tehlikeyi önlemekti. Bilirkişi raporlarını kamuoyuyla paylaşın. İhmali bulunanları ortaya çıkarın. Ya da o koltuğu bırakın Sayın Bakanım. Ulaşım yatırımı yapmak kadar insan hayatını korumak, güvenliği sağlamak ve hesap vermek de devletin sorumluluğudur."

EMEP'Lİ KARACA: 8 KİLO ALTIN OLSAYDI BÜTÜN İMKANLARI SEFERBER EDER MİYDİNİZ?

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan 8 kişiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarının neden sonlandırıldığını sorguladı.

Karaca, enkazda yürütülen çalışmalar, ROV görüntülerinde elde edilen bulgular ve naaşlara ulaşmak için yapılan müdahaleler konusunda ailelere teknik bilgi verilmediğini belirtti. Kıbrıs açıklarında 650 metre derinlikteki arama çalışmalarında 40 günde 13 naaşa ulaşan Optimus gemisinin neden görevlendirilmediğini ve yerli ya da uluslararası başka teknik desteklerin neden devreye sokulmadığını sordu.

Karaca, "Sayın Bakan, bütçe sadece liman, yol, köprü, ticaret rakamlarından ibaret değildir diye herkes ortak bir cümle söylüyor. İnsan hayatına verdiğimiz değerin göstergesidir. Ben o yüzden ailenin şu acılı sorusuna cevap vermenizi bekliyorum: 8 kilo altın olsaydı bütün imkanları seferber eder miydiniz" dedi.

DEM PARTİLİ KOCA: HGS VURGUNUNDA AKP'LİLERİN AKRABALIK İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN SOYGUN DÜZENİ ORTAYA ÇIKTI

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, filmleri ve dizileri bile zorlayacak "fonundan ihalesine, HGS'sine, devletin her kurumunun halkı soyup soğana çevirmek üzere ele geçirmiş bir AKP gerçekliği" olduğunu savundu. Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın şimdi fon vurgunun ardından bir de bu HGS vurgunu ifşa oldu. Orada da yine ne hikmetse AKP'liler ve AKP'lilerin akrabalık ilişkileri üzerine kurulmuş bir soygun düzeneği açığa çıktı. Eski bakanları otoyol şirketlerine CEO yapmışsınız. AKP'lilerin çocuklarıysa yurttaşa HGS icrası gönderen avukatlar olarak yerleştirilmiş. Nasıl olsa bize dokunulmaz, nasıl olsa bedel ödemeyiz diye bu halkı daha fazla nasıl soyarızın hesabını yapmışsınız. Milletin boğazına çökmüşsünüz. Bakın HGS vurgununda yine AKP'lilerin aile mensuplarının isimleri ortalarda dolaşıyor.

Eski İçişleri Bakanınız Abdulkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu, eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'ın oğlu Ahmet Nuri Elvan, BDDK eski başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu Halit Buğra Kavcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tefik Göksu'nun yeğeni ve oğlu, eski Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in oğlu Mehmet Murat İsen. Tesadüfe bakın ki vatandaşın cebine uzanan icra dosyalarının etrafındaki avukatlar topluluğunun hemen hepsi AKP'lilerin çocukları."