Muhalefet vekilleri, Antalya S Tipi Cezaevi'nde işkence iddiasını TBMM komisyonuna taşıdı - Son Dakika
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Muhalefet vekilleri, Antalya S Tipi Cezaevi'nde işkence iddiasını TBMM komisyonuna taşıdı

Muhalefet vekilleri, Antalya S Tipi Cezaevi\'nde işkence iddiasını TBMM komisyonuna taşıdı
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DEM Parti, EMEP ve TİP milletvekilleri, Antalya S Tipi Cezaevi'nde tutuklu Mehmet Şimşek ve diğer tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu.

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - DEM Parti, EMEP ve TİP milletvekilleri, Antalya S Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Şimşek ve diğer tutuklulara yönelik işkence ile kötü muamele iddialarının araştırılması talebiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Şimşek'in iddia edilen darp olayları neticesinde iki kaburgasının kırıldığının sağlık raporuna yansıdığı belirtilen dilekçede, Komisyon'un devreye girerek cezaevinde yerinde inceleme ve araştırma yapması istendi.

DEM Parti İzmir Milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk, DEM Parti Hakkari Milletvekilleri Onur Düşünmez ve Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir ile EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Antalya S Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Şimşek ve diğer tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele iddialarının araştırılması talebiyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na dilekçe sundu.

Komisyona verilen dilekçede, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin mahpuslar, mahpus yakınları, insan hakları ve hukuk örgütleri ile basında yer alan haberlerden başvurular alındığı belirtilerek, söz konusu ihlallerin mahpusların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü tehdit ettiği ifade edildi.

DİLEKÇEDE TUTUKLANMA VE SEVK SÜRECİNE YER VERİLDİ

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde yurt genelinde yurttaşların evleri basılarak gözaltına alındığı ve yüzlercesinin tutuklandığı hatırlatılan dilekçede, Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi Mehmet Şimşek'in de 5 Temmuz'da ikametinden gözaltına alındığı ve 8 Temmuz tarihinde tutuklanarak Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği belirtildi.

Başvuruda, Şimşek'in sevk edildiği ilk gün kayıt işlemleri sırasında infaz koruma memurları tarafından sopayla darbedildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu iddiasına yer verildi.

"SAYIM TEPKİSİ SONRASI ŞİDDET VE İKİ KABURGA KIRILIĞI" İDDİASI

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Antalya Şubesi'nin aktarımlarına dayanılan dilekçede, 13 Ağustos tarihinde gardiyanların ayakta sayım talebine tepki gösteren Şimşek ve koğuştaki diğer tutukluların hücrelerinin ve havalandırma avlularının basılarak kötü muameleye maruz kaldıkları iddia edildi. Tutukluların yaklaşık 200 metre yerde sürüklenerek "geçici koğuş" adlı bölüme götürüldükleri ve iddia edilen darp olayının burada sürdüğü öne sürüldü.

Tutukluların ısrarlı talepleri üzerine hastaneye sevk edilerek muayene edildikleri ancak sağlık raporlarını görmelerine izin verilmediği aktarılan dilekçede, ÇHD Antalya Şubesi avukatlarının sağlık raporuna geç bir tarihte erişebildiği ifade edildi. Rapora göre, Mehmet Şimşek'in iddia edilen darp olayları neticesinde iki kaburgasının kırıldığının tespit edildiği ve avukatların konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacakları kaydedildi.

KOMİSYONA YERİNDE İNCELEME ÇAĞRISI

Aktarılan olayların Anayasa'nın 17. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme'nin ihlali niteliğinde olduğu savunulan başvuruda, sağlık raporlarına erişimin engellenmesinin delillerin karartılması riski doğurduğu vurgulandı. Komisyona sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Mehmet Şimşek ve darp edilen diğer tutuklulara yönelik 8 Temmuz ve 13 Ağustos tarihli işkence ve kötü muamele iddialarının tüm yönleriyle araştırılması, olayların yaşandığı koğuş, havalandırma avlusu, koridorlar ve 'geçici koğuş' olarak adlandırılan bölüme ait kamera kayıtlarının derhal muhafaza altına alınması, tutuklular hakkında düzenlenen sağlık raporlarının temin edilerek raporlara erişimin neden engellendiğinin tespit edilmesi, tutukluların bağımsız hekim muayenesine ve hukuki yardıma erişiminin sağlanması, başta kurum yönetimi ve olaya karışan infaz koruma memurları olmak üzere sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenerek haklarında idari ve adli soruşturma başlatılması gerekmektedir. Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele uygulamalarının etkin biçimde araştırılması, tutukluların yaşam hakkı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması ve benzer hak ihlallerinin bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için Komisyonunuzun derhal devreye girmesini, konunun gündeme alınarak kurumda yerinde inceleme ve araştırma yapılmasını talep ederim."

Kaynak: ANKA

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