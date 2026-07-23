Muhammed Emin Can Baş'tan 4 Madalya - Son Dakika
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Muhammed Emin Can Baş'tan 4 Madalya

Muhammed Emin Can Baş\'tan 4 Madalya
23.07.2026 12:50
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Samsunlu sporcu, Konya'daki şampiyonada 800m'de altın, 100-200-400m'de bronz madalyalar kazandı.

Samsunlu özel gereksinimli sporcu Muhammed Emin Can Baş, Konya'da düzenlenen organizasyonda yüzmede 4 madalya kazandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca 19-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Mental - Down Atletizm, Masa Tenisi ve Yüzme Türkiye Şampiyonaları'na Samsun'dan Muhammed Emin Can Baş da katıldı.

Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezi yüzme kursu öğrencisi Muhammed Emin Can Baş, 800 metre serbest stilde altın madalyaya, 100, 200 ve 400 metre serbest stilde ise bronz madalyaya ulaştı.

Yüzme antrenörü Selçuk Liman, sporcunun ailesinin desteği ve fedakarlığıyla disiplinli çalışmasının karşılığını şampiyonada elde ettiği derecelerle aldığını belirterek, "Türkiye genelindeki zorlu elemeleri geçerek finallerde kürsüye çıkmak bizim için önemli bir hedefti. Şimdi milli takım elemelerine odaklanarak çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Emin Can, Güncel, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhammed Emin Can Baş'tan 4 Madalya - Son Dakika

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