Bozüyük Belediyesporlu Güreşçi, Türkiye Güreş Şampiyonası'na Katılma Hakkı Kazandı

(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü güreş branşı sporcularından Muhammed Emin Temizyürek, Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

8-10 Ocak günleri arasında Kütahya'da düzenlenen B Gençler Okul Sporları Serbest Stil Güreş Grup Müsabakalarına 15 ilden toplam 350 sporcu katıldı. 48 kiloda mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitimi ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Emin Temizyürek, üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Aynı organizasyonda Ali Kadir, 45 kiloda grup beşincisi; Efe Uysal, 60 kiloda grup yedincisi ve Çağdaş Orkun Dombaycı ise 80 kiloda grup sekizincisi oldu.