Muhammed Onur Korkmaz, Babasının Adıyla Göreve Başladı - Son Dakika
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Muhammed Onur Korkmaz, Babasının Adıyla Göreve Başladı

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Dr. Talip Korkmaz'ın oğlu, babasının anısını yaşatmak için sağlık merkezinde görev yapmaya başladı.

04.01.2025 13:53
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Babasının adının verildiği sağlık merkezinde göreve başladı

Babası Dr. Talip Korkmaz'ın vefatının ardından adının verildiği sağlık merkezinde doktor oldu

RİZE - Babasının isminin verildiği Aile Sağlık Merkezi'nde babasının kaldığı yerden görevini sürdürüyor.

18 Ocak 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Talip Korkmaz'ın adı Gülbahar Mahallesi'ndeki sokakta, ardından son görev yaptığı yer olan 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. Dr. Talip Korkmaz'ın oğlu Muhammed Onur da babasının istediği gi tıp fakültesinden mezun oldu. Şimdi ise babasının adının verildiği Dr. Talip Korkmaz 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. Babasının izinden, babasının hastalarıyla çalışma hayatına başlayan 26 yaşındaki Doktor Muhammed Onur Korkmaz, babasının yakın arkadaşlarıyla çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kendisi Tıp fakültesine başladığında babasının hayatta olmadığını ancak kendisine ilk önlüğü babasının giydirdiğini ifade den Dr. Muhammed Onur Korkmaz "Açıkçası hekim olma yolunu bana açan kişi zaten rahmetli babam. Eğer hekim olmasaydı ben de pek fazla Hekim olmayı düşünmezdim. Aslında tıp fakültesine başlamadan önce kendisi bana bu Aile Sağlığı Merkezi'nde beyaz önlük giydirmişti. Tıp başlayan her öğrenciye bir beyaz önlük giyme töreni yapılır. Benim törenim aslında fakülteye başlamadan önce burada babam tarafından yapılmıştı. Sonrasında maalesef babamı kaybettik. Ben henüz fakülteye başlamamıştım. Fakültede okurken onun tecrübelerinden faydalanamadım ama burada rahmetli babamın en yakın dostu olan Köksal hocamla birlikte çalışıyoruz. Onun tecrübelerinden İnşallah faydalanıyorum. Rahmetli babam Talip Korkmaz Okçular Tepesi'ni bekleyen bir asker, Alperen edasıyla görevini burada sürdürdü, ben de ondan aldığım bayrağı inşallah aynı hassasiyetle devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

Dr. Talip Korkmaz'ın görev yıllarında ki en yakın arkadaşlarından biri olan Dr. Köksal Öztanç ise Dr. Onur Kormkaz'ın daha küçük yaşlarda aile sağlık merkezine babasını ziyaret etmeye geldiğini, şimdi ise babasının kaldırğı yerden görevine devam ettiğini dile getirerek "Onur Bey zaten Çaykur Ortaokulunda okurken öğlen araları, ders çıkışları gelirdi, otururduk. O zaman çok küçüktü. Yani biz 'Onur büyüyecek doktor olacak' aklımızın ucundan geçmiyordu. Talip ağabey de Onur Bey'in Doktor olmasını çok istiyordu. Hatta vefat ettiği yıl Onur Bey Üniversitesi sınavında tıp fakültesini kazanamamıştı ve Tali Ağabey bana diyordu ki 'Onur'un sınavı kötü geçti, kazanamayacak. Kendisine de belli etmedim ama çok üzüldüm'. O yıl Talip Ağabey vefat ettikten sonra Onur Bey tıp fakültesini kazandı. Maalesef Talip ağabey bunu göremedi ama mutlaka görüyordur. Aramızda değil ama mutlaka bir yerlerden görüyordur. Bu bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Tarif edilemeyecek bir mutluluk. Keşke birlikte devam etseydik de isim olmasaydı, o aramızda olsaydı da ismi aile sağlığı merkezimizde olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Muhammed Onur Korkmaz, Babasının Adıyla Göreve Başladı - Son Dakika

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