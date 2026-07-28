Muhammed Talha'nın TOGG Rüyası Gerçek Oldu - Son Dakika
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Muhammed Talha'nın TOGG Rüyası Gerçek Oldu

Muhammed Talha\'nın TOGG Rüyası Gerçek Oldu
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DMD hastası 7 yaşındaki Muhammed Talha, TOGG kullanıcıları tarafından düzenlenen etkinlikle hayalini yaşadı.

Başkentte bir grup TOGG kullanıcısı, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 7 yaşındaki Muhammed Talha Aktaş'ın TOGG'a binme hayalini gerçekleştirdi.

TOGG Team Türkiye topluluğunca, Sincan Park'ta TOGG aracı sürme hayali kuran Muhammed Talha için etkinlik düzenlendi.

Topluluk üyelerinin meşalelerle karşıladığı Muhammed Talha, anne ve babasıyla birlikte bindiği TOGG aracıyla balonlarla süslenmiş diğer TOGG araçları arasında dolaştı.

TOGG Team Türkiye Başkanı Abdurrahim Benli, AA muhabirine, Muhammed Talha'nın sosyal medyada videolarını gördüklerini anlattı.

Benli, "Videolarda 'TOGG'a binmek istiyorum, TOGG oyuncağını çok seviyorum, keşke benim de bir TOGG oyuncağım olsa.' diyordu. Biz de ekip arkadaşlarımızla videoları izledikten sonra çok duygulandık. Daha sonra dedik ki 'Biz Muhammed Talha için bir şeyler yapmalıyız, bir şekilde bu oyuncağı temin etmeliyiz.' Muhammed Talha'yı evinden TOGG'larla alıp etkinlik alanına getirerek büyük sürpriz yapmak istedik." diye konuştu.

Muhammed Talha'nın annesi Yasemin Aktaş da oğlunun arabalara büyük hayranlığı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TOGG arabalarını çok seviyordu, biz de Muhammed Talha'yla bir TOGG videosu çekip paylaşmıştık. Sağ olsun TOGG Team Türkiye ailesi karşılıksız bırakmadı evladımı. Toplandılar, bize böyle bir sürpriz hazırladılar, çok sevindik. Emeği geçen, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Muhammed Talha, İnsan Hakları, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhammed Talha'nın TOGG Rüyası Gerçek Oldu - Son Dakika

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