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Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi - Son Dakika
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Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi

Muhammed Yakut ile birlikte 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklu olan Can Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları tahliye haberini sevinçle karşıladı.

Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
15.12.2023 - 14:42,
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Özden ATİK/ İSTANBUL, ULUSLARARARASI seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut ile birlikte "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan tutuklu olarak yargılanan Can Tanrıyar'ın ilk duruşmada tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Can Tanrıyar, tutuksuz yargılanan eşi Tamar Tanrıyar ile taraf avukatları katıldı. Yakalamalı sanık Muhammed Yakut ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, savunmasını yapan Can Tanrıyar'ın tahliyesine ve hakkında yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti.

EŞİ TAMAR TANRIYAR: "ÇOK MUTLUYUM"

Tahliye üzerine Can Tanrıyar'ın eşi ve yakınları çığlık atarak birbirlerine sarıldılar. Tamar Tanrıyar, kızını kucağına alıp sarıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Tamar Tanrıyar, "Çok mutluyum, sonunda birileri adil olabildi. 8 aydır çok hukuksuz artık, mağdur olduğumuz bir durumun içindeydik. Sonunda kızım da babasına kavuşuyor. Çok mutluyum, hakim beye de bu duruşundan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.

11 YIL 3 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheliler Tamar Tanrıyar, Hüseyin Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut'un fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek müştekiler iş insanı Metin Güneş ve oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş'e yönelik olarak yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri belirtildi. Şüpheliler Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve Muhammed Tanrıyar'ın "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisleri isteniyor.

Kaynak: DHA
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