Muhammed Yılmaz, 76 yaşında Aydın Jandarma Komando Taburu\'na elma ve üzüm götürdü

Denizli'de yaşayan 76 yaşındaki Muhammed Yılmaz, topladığı elma ve üzümleri Aydın Jandarma Komando Taburu'na teslim etti.

Yurt içinde ve dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürdüğü için "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, Denizli'den aracına yüklediği elma ve üzümleri Efeler ilçesine getirdi.

Yılmaz, ürünleri Aydın Jandarma Komando Taburu'na bıraktı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, askerleri çok sevdiği için farklı illerdeki Mehmetçiğe meyve götürmeye çalıştığını söyledi.

Yıllardır farklı bölgelerdeki askerlere elma götürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Askerlerimizin manevi desteğe ihtiyaçları var. Kendi bahçemde yetişen elmaları, üzümleri getirdim. Çünkü ben bunları çok seviyorum, bunlarsız yapamıyorum. Bunlardan büyük bir manevi destek, manevi enerji alıyorum. 76 yaşında olmama rağmen, askerlerimle kucaklaştığım zaman bütün enerjim yerine geliyor." ifadelerini kullandı.