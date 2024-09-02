Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanların Durumunu Görüştü - Son Dakika
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Muhammed Yunus, Arakanlı Müslümanların Durumunu Görüştü

Bangladeş geçici hükümetinin başdanışmanı Muhammed Yunus, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı telefon görüşmesinde Arakanlı Müslümanların geri dönüşü ve çocukların geleceği üzerine destek talep etti. Grandi, Yunus'tan BM Genel Kurulu'nda bir toplantıya katılmasını istedi.

02.09.2024 23:47
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Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Arakanlı Müslümanlar konusunu ele aldı.

Bangladeş'in resmi haber ajansı BSS'ye göre, Yunus ile Grandi telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Grandi, geçici hükümette üstlendiği rolden dolayı Yunus'u tebrik etti.

İkili, Myanmar'da yerinden edilen Arakanlı Müslümanların durumunu ele aldı. Yunus, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanın anavatanlarına "onurlu ve gönüllü" bir şekilde geri dönmeleri ve kamplarda büyüyen Arakanlı Müslüman çocuklara daha iyi bir gelecek inşa etmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) destek istedi.

Grandi ise Yunus'tan New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu çerçevesinde Arakanlı Müslümanlarla ilgili bir toplantıya katılmasını talep etti. BM Komiseri Grandi, ayrıca ekimde Bangladeş'i ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.

Grandi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada da "Bugün Bangladeş'in Başdanışmanı Profesör Muhammed Yunus ile Arakanlı Müslümanlar için çözüm ihtiyacı ve genç mültecilerin daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına nasıl yardımcı olunabileceği konusunda konuşmaktan memnuniyet duydum. BM Genel Kurulu'nda ve Dakka'da daha ayrıntılı görüşeceğiz. Yunus'a BMMYK'nin tam desteği konusunda güvence verdim." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

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