Muhammed Yunus, azınlıkların haklarını güvence altına alma sözü verdi - Son Dakika
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Muhammed Yunus, azınlıkların haklarını güvence altına alma sözü verdi

Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ülkede azınlıklara karşı yapılan saldırıların ardından tüm toplulukların haklarını güvence altına alma sözü verdi.

13.08.2024 22:26
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Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ülkede azınlıklara karşı yapılan saldırıların ardından "tüm toplulukların haklarını güvence altına alma" sözü verdi.

Yunus, başkent Dakka'daki Hindu tapınağı Dhakeshwari'ye yaptığı ziyaret sırasında basına açıklamada bulundu.

Halkı azınlıklara karşı yapılan saldırılar sonrasında birlik olmaya çağıran Yunus, ülkedeki bütün toplulukların haklarını güvence altına alma sözü verdi.

Yunus, "Demokratik arzumuz Müslüman, Hindu, Budist olarak değil, insan olarak haklarımızı güvence altına almaktır. Bangladeş'i tek bir aile olduğumuz bir yer haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bangladeş'te "bütün problemlerinin temelinde kurumlardaki çürümüşlüğün" yattığını belirten Yunus, bunun düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yunus 10 Ağustos'ta ülkedeki azınlıklara karşı yapılan saldırıları "son derece çirkin" olarak nitelemiş ve bunları kınamıştı.

Telefon hattı kuruldu

Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş Diyanet İşleri Bakanlığı, tapınak, kilise, Uzak Doğu'ya özgü kule biçiminde yapılmış tapınaklar olan pagodalar veya başka bir dini kurumun kötü niyetli kişiler tarafından saldırıya uğraması halinde halktan telefonla arayarak veya mesaj yoluyla bilgi vermesini istedi.

Bunun için oluşturulan telefon numarası, basın yayın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Bangladeş'teki geçici hükümetin Din İşleri Danışmanı Ebul Fayez Muhammed Halid Hüseyin, dün azınlıklara ait dini kurumlara yönelik son saldırıları kınamıştı.

Hasina'nın babasının anma törenleri iptal edildi

Öte yandan, Bangladeş'teki geçici hükümet, protestolar sırasında ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın babası ve ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Bangabandhu Mujibur Rahman'ı anma gününü iptal etti.

Protestolara öncülük eden öğrenciler ve muhalefet partilerinin öğrenci kolları, yaptıkları toplantı sonucu eski cumhurbaşkanı için her yıl düzenlenen anma törenlerini kaldırdıklarını açıkladı.

Hasina'nın oğlu, sosyal medya platformu X'te, annesinin törenin düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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