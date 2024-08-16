Muhammed Yunus, Hindu azınlığın emniyeti konusunda Narendra Modi'ye güvence verdi

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Bangladeş'teki geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus'un, ülkedeki Hindu azınlığın emniyeti konusunda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye güvence verdiği bildirildi.

Modi, sosyal medya platformu X üzerinden, Yunus ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, "Hindistan'ın demokratik, istikrarlı, barışçıl ve ilerici Bangladeş'e olan desteğini yinelediğini" aktaran Modi, Yunus'un ülkedeki Hindular ve tüm azınlıkların emniyeti konusunda kendisine güvence verdiğini ifade etti.

Modi, Hindistan'ın 78. Bağımsızlık Günü kapsamında dün halka seslenmiş, Bangladeş'te hükümetin değişmesine sebep olan protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin, durumun bir an önce normale dönmesini umduğunu söylemişti.

Bangladeş'teki geçici hükümete başkanlık eden Yunus, azınlıklara yapılan saldırıların ardından 13 Ağustos'ta başkent Dakka'daki Hindu tapınağı Dhakeshwari'yi ziyaret etmiş, "tüm toplulukların haklarını güvence altına alma" sözü vermişti.

Bangladeş'te, 5 Ağustos'ta eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından 52 bölgede azınlıklara karşı 205'ten fazla saldırı yaşandığı ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.